Один из пилотов успел катапультировать, о судьбе второго пока неизвестно.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В штате Нью-Мексико разбился военный самолет США, сообщает RT.

Как сообщает СМИ, один из пилотов небольшого турбовинтового самолета успел катапультироваться. Он получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

О судьбе второго члена экипажа пока ничего не известно.

