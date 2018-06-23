Сборная Польши прилетела в Казань на матч чемпионата мира

СпортЧемпионат мира по футболу FIFA 2018
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Фото: twitter.com/LaczyNasPilka
(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Алексей Анисимов). Сборная Польши по футболу прилетела в Казань на матч чемпионата мира против команды Колумбии. Об этом сообщает официальный аккаунт польской команды в Instagram.
Самолет со сборной Польши на борту приземлился в международном аэропорту «Казань» днём 23 июня. Поляки во время чемпионата мира живут и тренируются в Сочи.
В первом туре мундиаля подопечные Адама Навалки сенсационно уступили сборной Сенегала со счетом 1:2 — единственный польский гол в этом матче забил Гжегож Крыховяк. Стоит отметить, что соперник поляков по казанскому матчу – сборная Колумбии – также проиграла свой матч первого тура, поэтому на «Казань Арене» обеим командам нужна победа. Главной звездой нынешней сборной Польши является центрфорвард Роберт Левандовский, выступающий за мюнхенскую «Баварию». — нападающий забил за национальную команду больше всех в истории (55 голов).
Лучший результат сборной Польши на чемпионатах мира — бронзовые медали, которые команда сумела завоевать в 1974 году в ФРГ и в 1982 году в Испании. Пробиться в финальную часть мундиалей в ЮАР (2010) и Бразилии (2014) поляки не сумели, зато в отборе на чемпионат мира в Россию выиграли группу E и получили прямую путевку.
На нынешнем мундиале подопечные Навалки выступают в группе H с Колумбией, Сенегалом и Японией. Причем из всех четырех команд именно поляки имеют наилучший рейтинг ФИФА (8-е место).
Orły wylądowały! 🦅🇵🇱— Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) 23 июня 2018 г.
Kazań, dzień dobry. 👍 pic.twitter.com/wSzMXQy6yV
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