В Казани состоялась презентация книги о татарском ученом Каюме Насыри

В книге описывается биография и просветительская деятельность выдающегося татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Национальной библиотеке РТ состоялась презентация книги «Каюм Насыри» из серии «Шэхесләребез» («Знаменитые личности»), сообщается на сайте Минкультуры РТ.



В книге описывается биография и просветительская деятельность выдающегося татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя XIX века. В книге также присутствуют исторические документы и фотографии. Произведение уже получило высокую оценку татарской общественности.



Автором-составителем книги стал доктор филологических наук Рамиль Исламов. Научным редактором выступил кандидат исторических наук Джавдат Миннулин.



Книга вышла благодаря фонду сохранения и развития татарского языка и культуры «Жиен». Поэт, председатель правления фонда «Жиен» Разиль Валеев, выступая на презентации, отметил значимость этого труда для татарского народа.