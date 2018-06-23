Путин призвал выпускников не ограничиваться лайками в соцсетях

Президент уверен, что молодежь способна преобразить страну.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент России Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы. Специальное видеообращение главы государства опубликовано в социальной сети «ВКонтакте».

«Не ограничивайтесь только лайками в социальных сетях, действуйте, приобретайте новые знания, дерзайте», — сказал российский лидер.

Он отметил, что для выпускников начинается новый, большой этап в жизни, во время которого надо ставить «по-настоящему взрослые цели». Молодое поколение способно покорить самые большие вершины, уверен Путин.

Кроме того, молодежь быстро осваивает новые технологии, многое знает и умеет, заметил он. «Именно такие люди — смелые, свободные, решительные, самостоятельные, ответственные — способны преобразить страну, совершить настоящий прорыв, удивить мир новыми рекордами и открытиями», — заключил Президент.