Нижнекамцы в День памяти и скорби выпустили в небо 77 светящихся шаров

Жители города выпустили в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Накануне в Нижнекамске состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Жители города выпустили в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.



Акция началась 22 июня в 21.00. У монумента Победы состоялся митинг с горящими свечами в знак памяти о героях, отдавших жизнь за Родину.



Жители Нижнекамска зажгли свечи и выпустили в небо шары. Горожане, которые не смогли прийти на митинг, зажгли свечи у себя дома и поставили их на подоконники.