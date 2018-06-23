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Татар-информ

23 июня 2018, 19:06

Общество

Нижнекамцы в День памяти и скорби выпустили в небо 77 светящихся шаров

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Жители города выпустили в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Накануне в Нижнекамске состоялась мемориальная акция «Свеча памяти». Жители города выпустили в небо 77 светящихся шаров – именно столько лет прошло после начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте Нижнекамского района РТ.

Акция началась 22 июня в 21.00. У монумента Победы состоялся митинг с горящими свечами в знак памяти о героях, отдавших жизнь за Родину.

Жители Нижнекамска зажгли свечи и выпустили в небо шары. Горожане, которые не смогли прийти на митинг, зажгли свечи у себя дома и поставили их на подоконники.

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