Австралийские футболисты посмотрят Казань во время выходного на ЧМ-2018

Сборная Австралии базируется в Казани на время мундиаля.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Футболисты сборной Австралии осмотрят достопримечательности Казани во время своего выходного в субботу, рассказал защитник команды Джош Ридсон в ходе пресс-конференции. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, в свой выходной австралийцы на собрании обсудят прошедший матч со сборной Дании, завершившийся со счетом 1:1, и предстоящий.

«После нам будет предоставлено свободное время, думаю, ребята потратят его на то, чтобы посмотреть город, его достопримечательности», — сказал Ридсон.

Сборная Австралии во время чемпионата мира базируется и тренируется в Казани.