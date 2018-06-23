В Агрызе стартовал всероссийский проект «Зеленый фитнес»

Каждую субботу с 9 утра на зеленом газоне спорткомпекса «Олимп» профессиональные тренеры будут проводить бесплатные уроки для горожан.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 23 июня в агрызском сквере «Яшьлек» стартовал всероссийский проект «Зеленый фитнес», пишет газета «Агрызские вести».



В рамках проекта каждую субботу с 9 утра на зеленом газоне спорткомпекса «Олимп» профессиональные тренеры будут проводить бесплатные уроки для горожан и гостей города на свежем воздухе. Самые активные из них получат подарки.



Замруководителя исполкома района Римма Гильмутдинова призвала агрызцев вести здоровый образ жизни и выразила надежду, что акция станет ежегодной традицией.



Позаниматься спортом пришли целыми семьями. На открытии выступили творческие коллективы, свое мастерство показала футбольная команда «Кадеты», которая недавно подавала мячи на матче открытия чемпионата мира по футболу.