Приговор был исполнен в тот же день.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Китае казнили 10 осужденных за наркопреступления, сообщает RT.

Смертный приговор был вынесен в суде провинции Гуандун и приведет в исполнение в этот же день.

Сообщается, что 10 осужденных были казнены за преступления, связанные с наркотиками (изготовление, распространение и продажа наркотических средств).

