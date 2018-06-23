Глава правительства РТ вместе с руководителем Автограда показали свои навыки, распиливая бревно на деревенских «козлах».

(Набережные Челны, 23 июня, «Татар-информ», Эльвира Мухаметдинова). Премьер-министр РТ Алексей Песошин стал почетным гостем на Сабантуе в Набережных Челнах.

Премьер-министр Республики Татарстан и мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев посетили мини-площадки челнинского байрама, в том числе побывали в «деревеньке», где их с чак-чаком и бэлишем встретила «Сабантуй гузэле» Гулина Мингазова и другие красавицы города. В качестве взноса в подарочный фонд челнинского праздника плуга гости повязали на традиционный шест расшитые в национальном духе полотенца.

Во время обхода подворий «деревеньки» Алексея Песошина и Наиля Магдеева попросили продемонстрировать свои хозяйственные навыки. Например, показать, как они умеют пилить древесину. Чиновники под шутки-прибаутки окружающих весьма быстро справились с заданием.

На торжественном открытии праздника, которое проходило на майдане парка Прибрежный, в своем выступлении Премьер-министр республики сказал: «Сегодня Сабантуй — символ объединения татарского народа. С каждым годом расширяется география его проведения. Все больше татар приобщаются к празднику. В этом году в мире будет проведено 355 сабантуев. И один из них, несомненно, один из лучших праздников, пройдет в городе предприимчивых людей и настоящих труженников — в Набережных Челнах».

Глава Автограда Наиль Магдеев, выступая со сцены, заявил: «В этот день Набережные Челны становятся местом встреч родственников, друзей и дорогих гостей. В этом и есть объединяющая сила народных традиций, которые, пройдя через столетия, не теряют актуальности. Они лишь видоизменяются, наполняются современным колоритом, делают праздник ярким и насыщенным. Неизменной остается суть Сабантуя — мы чествуем тех, кто возделывает поля и выращивается хлеб. Низкий поклон сельчанам за их непростой и самоотверженный труд».