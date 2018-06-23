Авария произошла сегодня утром на улице Моторная.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Челнах три пассажирки «Лады» пострадали в ДТП с внедорожником, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Сообщение о столкновении «Лады Ларгус» под управлением 54-летнего водителя и внедорожника «КИА Соренто», за рулем которого находилась 51-летняя автоледи, пришло утром в субботу, 23 июня, на единый номер вызова экстренных служб 112.

Пожарные и спасатели ПСЧ №54, прибывшие к месту аварии, оказали пострадавшим людям допсихологическую помощь и отключили аккумуляторы у разбитых авто.

В результате аварии различные травмы получили пассажирки отечественной легковушки. Сильнее всего досталось 51-летней женщине. Медики скорой помощи диагностировали у пострадавшей закрытый перелом голени, сотрясение мозга и закрытую черепно-мозговую травму.

Две другие пассажирки «Лады» – 30-летняя девушка и 61-летняя женщина – отделались ушибами и сотрясением мозга. Всех пострадавших доставили в БСМП.

