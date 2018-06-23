На Казанском Сабантуе Президента Татарстана изумила девушка-тяжелоатлет

В Березовой Роще собрались десятки тысяч казанцев и гостей столицы.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Настоящее изумление вызвала сегодня у Президента Татарстана Айгуль Ситдикова из Зеленодольска. На площадке казанского Сабантуя миниатюрная девушка легко пронесла на приличное расстояние две оси автомобиля, каждая из которых весила как сама спортсменка.

«Повезло вашему мужу. Вы его на руках носить сможете», — пошутил Рустам Минниханов чуть позже в разговоре со спортсменкой. Выяснилось, что тяжелой атлетикой Айгуль занимается уже несколько лет и может не только перенести колеса, но и сдвинуть с места машину. А еще она — молодая мама.

На казанском Сабантуе сегодня много иностранных гостей. Болельщики и просто туристы из доброго десятка стран подъезжали целыми делегациями: Колумбия, Польша, США, Китай с азартом включались в национальные татарские танцы и с удовольствием пробовали чак-чак и бурсак. Многие не забывали снимать происходящее действо на фото и видео: им будет что рассказать и показать на родине.

Сам Президент Татарстана по традиции обошел представленные на площадке Сабантуя подворья, развернутые муниципалитетами республики. Компанию ему составили мэр Казани Ильсур Метшин, генеральный координатор ФИФА по Казани Энтони Баффу, комиссар ФИФА Стефано Пуччи, легенда российского и мирового тенниса Шамиль Тарпищев, духовные лидеры республики и другие официальные лица.

Помимо традиционных национальных мотивов и того, чем гордится каждый из районов, практически все подворья украшали и тематические элементы одного из самых главных событий в мире спорта — мундиаля.

На подворье Буинского района Рустам Минниханов молол муку ручными жерновами, на Тюлячинском — понаблюдал за борцами. Рыбно-Слободской район, оправдывая название, построил настоящий пруд с живой рыбой и русалкой. Лаишевское подворье угостило гостей ухой и чаем, а еще привезло футбольное мини-поле и две команды: футболистов и болельщиц. На Нурлатской площадке Президент заинтересовался пасекой. А Пестречинский район развернул кряшенское подворье.

«Мы рады приветствовать казанцев и гостей столицы, болельщиков чемпионата мира, пришедших на наш любимый национальный праздник — Сабантуй. Праздник, который делает нас всех едиными», — поприветствовал Рустам Минниханов всех, собравшихся на майдане. «Это — праздник земли. Праздник, символизирующий любовь к труду, к культуре и истории народа», — дополнил его федеральный инспектор по РТ Ренат Тимерзянов.

Украшением Сабантуя стала концертная программа, подготовленная лучшими коллективами республики. А действо на подворьях и состязания продлятся до вечера. В том числе сегодня определится абсолютный батыр в национальной борьбе куреш. Кроме титула он получит главный приз — живого барана и автомобиль.