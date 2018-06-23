Девушку-кассира госпитализировали с сотрясением мозга.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Тюмени пьяная покупательница избила кассира магазина замороженной курицей, сообщает РИА Новости.

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов Тюмени. Нетрезвую покупательницу возмутил тот факт, что курицу, которая она приобрела, не охлажденная, а замороженная. Дама взяла тушку птицы и начала избивать ей девушку-кассира.

Жертва нападения оказалась не из робкого десятка и дала разгневанной фурии достойный отпор. Несмотря на это, кассир получила в драке сотрясение головного мозга и была госпитализирована в больницу.

