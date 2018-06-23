В Татарстане с начала года введено более 1 млн кв. м жилья

Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства РТ.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). С начала году в Татарстане введено 1 млн 194,6 тыс. кв. м жилья, что составляет 116,1 процента к аналогичному периоду прошлого года. Об этом заявил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Ирек Файзуллин на совещании в Доме Правительства РТ, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Совещание со всеми муниципальными районами республики в режиме видеоконференцсвязи провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

В текущем году в рамках программы арендного жилья в республике будет введено в эксплуатацию 182 жилых дома, отметил министр. Кроме того, жильем планируется обеспечить 297 детей-сирот, многодетные и молодые семьи, переселенцев с Крайнего Севера и ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

В Татарстане продолжается строительство сельских клубов, зданий исполкомов поселений и ФАС, отчитался Ирек Файзуллин. В районах также ведется строительство модульно-врачебных амбулаторий и универсальных спортплощадок.