В ДНР заявили о попытке наступления украинских силовиков

В результате атаки были убиты трое украинских военных.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Украинские силовики предприняли попытку наступления на юге Донецкой народной республики, сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на командование вооруженных сил ДНР.

ВСУ пытались захватить южный участок линии соприкосновения в районе села Коминтерново.

«Сегодня в районе часа ночи украинские боевики предприняли попытку улучшить свои позиции южнее села Коминтерного, для чего в количестве 15 человек выдвинулись к позициями ДНР», — цитирует агентство представителей командования.

В результате атаки были убиты трое силовиков, четверо были ранены, отметили в командовании.