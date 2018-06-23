ДТП произошло рано утром на 274-м км трассы Джанской – Керчь недалеко от села Макеевка.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Пять человек пострадали при столкновении микроавтобуса и «КАМАЗа» в Крыму, сообщает РИА Новости.

Серьезная авария с участием пассажирского микроавтобуса «Фольксваген» и грузовика «КАМАЗ» произошла на 274-м км трассы Джанкой – Керчь рано утром в субботу, 23 июня.

В ДТП пять человек получили различные травмы. Состояние троих пострадавших оценивается медиками как средней тяжести.

