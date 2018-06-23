«Татармультфильм» выпустил музыкальные видеоролики о Сабантуе

Рекомендуем
Фото: скриншот из видео
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Анимационная студия «Татармультфильм» выпустила музыкальные видеоролики о Сабантуе. Короткие мультфильмы об одном из самых ярких праздников Татарстана доступны на канале студии на YouTube.
Интернет является самым быстрым и эффективным способом распространения информации, поэтому «Татармультфильм» решил поздравить всех с праздником в режиме онлайн, рассказал директор студии Азат Ганиев ИА «Татар-информ».
«Мы постарались создать емкие, динамичные короткие музыкальные ролики, поскольку именно такой формат позволяет охватить максимально широкую современную аудиторию. Ведь ролики „Сабан to you“ понятны без слов не только в России, но и во всем мире!» — сказал руководитель «Татармультфильма».
Следующая новость
Спортсмены получат сертификаты «Герой для животных».
Диаметр перемяча превысил 1 метр.
Авария произошла сегодня утром на улице Моторная.
В Березовой Роще собрались десятки тысяч казанцев и гостей столицы.
Рустам Минниханов провел совещание в Доме Правительства РТ.
Видеоролики «Сабан to you» рассказывают о традиционных конкурсах одного из самых ярких праздников Татарстана.
На берегу Камы возводятся не просто декорации, а капитальные деревянные дома с обогревом стен.
В результате взрыва газа погиб человек.
Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед Вечным огнем слова «Чтим» и «Помним».
Телесериал по произведению Гузель Яхиной снимает кинокомпания «Русское» для канала «Россия 1»
Арендное жилье для приглашенных специалистов планируется вводить во всех городах и районах республики.
ЧП произошло накануне в Тетюшах во время замены канализационных труб.
Для выбора добросовестных подрядчиков необходима более подробная оценка саморегулируемых организаций, рассказал Талгат Абдуллин.
Михаил Бабич подчеркнул, что в этом году празднование Сабантуя совпало с масштабным международным событием – чемпионатом мира по футболу.
Конные состязания в честь праздника плуга посетит Президент Татарстана.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани