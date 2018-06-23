«Татармультфильм» выпустил музыкальные видеоролики о Сабантуе

Видеоролики «Сабан to you» рассказывают о традиционных конкурсах одного из самых ярких праздников Татарстана.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Анимационная студия «Татармультфильм» выпустила музыкальные видеоролики о Сабантуе. Короткие мультфильмы об одном из самых ярких праздников Татарстана доступны на канале студии на YouTube.

Интернет является самым быстрым и эффективным способом распространения информации, поэтому «Татармультфильм» решил поздравить всех с праздником в режиме онлайн, рассказал директор студии Азат Ганиев ИА «Татар-информ».

«Мы постарались создать емкие, динамичные короткие музыкальные ролики, поскольку именно такой формат позволяет охватить максимально широкую современную аудиторию. Ведь ролики „Сабан to you“ понятны без слов не только в России, но и во всем мире!» — сказал руководитель «Татармультфильма».