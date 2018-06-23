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Татар-информ

23 июня 2018, 12:06

Политика

Глава МВД Италии заявил об угрозе распада Евросоюза

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По мнению Маттео Сальвини, судьба Евросоюза решится в течение года.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Евросоюз может распасться в связи с разногласиями между европейскими странами, заявил глава Министерства внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Об этом сообщает RT со ссылкой на Der Spiegel.

«В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа», — сказал министр.

Дальнейшая судьба ЕС во многом зависит от хода переговоров о бюджете союза и от выборов в Европарламент в 2019 году, считает Сальвини.

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