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Татар-информ

23 июня 2018, 10:55

Происшествия

Жертвами пожара в жилом доме Томска стали два человека

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Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон квартир.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Жертвами пожара в жилом доме Томска стали два человека, сообщает газета «Известия».

Пожар произошел в ночь на субботу, 23 июня, в девятиэтажном жилом доме на улице Ивана Черных.

Спасаясь от огня, жители многоэтажки стали выпрыгивать из окон квартир. В результате падения травмы не совместимые с жизнью получила женщина. Еще один мужчина был госпитализирован.

При тушении пожара огнеборцы обнаружили в квартире тело еще одного погибшего.

 

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