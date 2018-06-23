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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В результате крушения легкомоторного самолета под Воронежем погиб пилот, сообщает ТАСС.
Небольшой легкомоторный самолет, принадлежащий сельхозавиации, потерпел крушение сегодня утром в Петропавловском районе Воронежской области. Сообщается, что трагедия произошла во время обработки полей.
В результате происшествия погиб пилот. На месте трагедии работают следователи.
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