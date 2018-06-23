Савченко предупредила Киев о последствиях войны в Донбассе

В ходе судебного заседания депутату избирали меру пресечения.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Война в Донбассе может привести к появлению у Украины проблем с Запада и Востока. Об этом в ходе судебного заседания, где решался вопрос избрания ей меры пресечения, заявила депутат Верховной рады Надежда Савченко, пишут «Известия».

Генпрокуратура Украины обвиняет Савченко в подготовке терактов в Верховной раде и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного заключения.

На заседании было решено оставить депутата под стражей.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Савченко попросила Путина помиловать заключенных в России граждан Украины.