Жители Менделеевска присоединились к акции «Свеча памяти»

Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). У Памятника Неизвестного солдата в Менделеевске прошла церемония возложения цветов, а представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед Вечным огнем слова «Чтим» и «Помним», сообщает ИЦ «Менделеевск».
Акция «Свеча памяти» приурочена 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По официальным данным, в годы войны погибло 27 млн людей. Из Бондюжского района (после 1967 года был переименован в Менделеевский район – прим. Т-и) на фронт ушли 8278 солдат, домой не вернулись 5123 человека.
В День памяти и скорби в 21 час у Памятника Неизвестному солдату собрались воспитанники молодежного центра «Яшьлек», представители Управления по делам молодежи и спорту, общественной организации «Молодая Гвардия», активисты молодежных объединений, ветераны. Они почтили память минутой молчания и отдали дань уважения и вечной благодарности погибшим на войне землякам.
Следующая новость
На берегу Камы возводятся не просто декорации, а капитальные деревянные дома с обогревом стен.
В результате взрыва газа погиб человек.
Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед Вечным огнем слова «Чтим» и «Помним».
Телесериал по произведению Гузель Яхиной снимает кинокомпания «Русское» для канала «Россия 1»
Арендное жилье для приглашенных специалистов планируется вводить во всех городах и районах республики.
ЧП произошло накануне в Тетюшах во время замены канализационных труб.
Для выбора добросовестных подрядчиков необходима более подробная оценка саморегулируемых организаций, рассказал Талгат Абдуллин.
Михаил Бабич подчеркнул, что в этом году празднование Сабантуя совпало с масштабным международным событием – чемпионатом мира по футболу.
Конные состязания в честь праздника плуга посетит Президент Татарстана.
Цены за жилье для соципотечников в Татарстане не будут выше уровня инфляции, отметил Талгат Абдуллин.
До конца года планируется сдать 10 жилых домов второй очереди почти на 3 тыс. квартир.
Население ежегодно выплачивает 11 млрд рублей за полученное жилье.
Рустам Минниханов подчеркнул, что Сабантуй — это, в первую очередь, праздник хлеборобов, тружеников села, чьими стараниями создается благополучие РТ.
Гулянья в Березовой Роще жилого массива Мирный начнутся в 9.30.
В первый соревновательный день динамовцы завоевали шесть золотых и две серебряные медали.
Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.
На учете в городе не состоят наркозависимые несовершеннолетние.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани