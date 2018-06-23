Жители Менделеевска присоединились к акции «Свеча памяти»

Представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед Вечным огнем слова «Чтим» и «Помним».

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). У Памятника Неизвестного солдата в Менделеевске прошла церемония возложения цветов, а представители молодежных объединений зажгли свечи и выложили ими на площади перед Вечным огнем слова «Чтим» и «Помним», сообщает ИЦ «Менделеевск».





Акция «Свеча памяти» приурочена 77-й годовщине начала Великой Отечественной войны. По официальным данным, в годы войны погибло 27 млн людей. Из Бондюжского района (после 1967 года был переименован в Менделеевский район – прим. Т-и) на фронт ушли 8278 солдат, домой не вернулись 5123 человека.





В День памяти и скорби в 21 час у Памятника Неизвестному солдату собрались воспитанники молодежного центра «Яшьлек», представители Управления по делам молодежи и спорту, общественной организации «Молодая Гвардия», активисты молодежных объединений, ветераны. Они почтили память минутой молчания и отдали дань уважения и вечной благодарности погибшим на войне землякам.