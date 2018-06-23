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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В Татарстане из-под завала земли спасли мужчину, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Сообщение о ЧП на территории бывшей базы «Сельхозтехники» в Тетюшах пришло на единый номер вызова экстренных служб 112 накануне днем. Очевидцы сообщили, что обвал земли произошел в тот момент, когда рабочий занимался заменой канализационных труб.
Прибывший к месту происшествия пожарный караул №133 обнаружил, что на глубине четырех метров под метровым слоем земли лежит мужчина. Спасатели совместно с работниками водоканала оперативно вытащили 48-летнего рабочего из траншеи и передали бригаде медиков скорой помощи.
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