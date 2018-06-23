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Татар-информ

23 июня 2018, 09:46

ПолитикаСправки

Россию призвали депортировать аргентинских болельщиков за драку на ЧМ-2018

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Аргентинцы избили болельщика из Хорватии после матча между их национальными сборными.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Аргентина призвала Россию депортировать аргентинских болельщиков, устроивших драку после матча мундиаля в Нижнем Новгороде. Соответствующее заявление на своей странице в социальной сети Twitter сделала министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, сообщает RT.

«Элиа, Пардо, Эслехер и Каталан — это четыре идентифицированных на видео хулигана, жестоко избивших гражданина Хорватии. Мы просим российские власти, чтобы их задержали и депортировали», — написала Буллрич.

Матч между сборной Хорватии и сборной Аргентины прошел 21 июня в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 3:0 в пользу хорватов. В социальных сетях появилось видео того, как несколько аргентинцев избивают болельщика из Хорватии после игры.

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