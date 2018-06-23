В Казани на скачках на призы Сабантуя разыграют более полутора миллионов рублей

Конные состязания в честь праздника плуга посетит Президент Татарстана.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 1 млн 650 тыс. рублей составит общий призовой фонд для победителей скачек на призы в честь Сабантуя. Всего посетителей Казанского ипподрома ожидают 12 заездов.

Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует присутствовать на традиционных конноспортивных состязаниях. Пока не сообщается, посетят ли скачки кто-то из иностранных гостей чемпионата мира по футболу и прибудет ли кто-то на состязания специально.

Первый заезд начнется в 15 часов, последний – в 19 часов. Праздник продолжится концертом.