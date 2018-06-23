В Казани на скачках на призы Сабантуя разыграют более полутора миллионов рублей

Официальная хроникаОбществоСпорт
Рекомендуем
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 1 млн 650 тыс. рублей составит общий призовой фонд для победителей скачек на призы в честь Сабантуя. Всего посетителей Казанского ипподрома ожидают 12 заездов.
Президент Татарстана Рустам Минниханов планирует присутствовать на традиционных конноспортивных состязаниях. Пока не сообщается, посетят ли скачки кто-то из иностранных гостей чемпионата мира по футболу и прибудет ли кто-то на состязания специально.
Первый заезд начнется в 15 часов, последний – в 19 часов. Праздник продолжится концертом.
Следующая новость
Телесериал по произведению Гузель Яхиной снимает кинокомпания «Русское» для канала «Россия 1»
Арендное жилье для приглашенных специалистов планируется вводить во всех городах и районах республики.
ЧП произошло накануне в Тетюшах во время замены канализационных труб.
Для выбора добросовестных подрядчиков необходима более подробная оценка саморегулируемых организаций, рассказал Талгат Абдуллин.
Михаил Бабич подчеркнул, что в этом году празднование Сабантуя совпало с масштабным международным событием – чемпионатом мира по футболу.
Конные состязания в честь праздника плуга посетит Президент Татарстана.
Цены за жилье для соципотечников в Татарстане не будут выше уровня инфляции, отметил Талгат Абдуллин.
До конца года планируется сдать 10 жилых домов второй очереди почти на 3 тыс. квартир.
Население ежегодно выплачивает 11 млрд рублей за полученное жилье.
Рустам Минниханов подчеркнул, что Сабантуй — это, в первую очередь, праздник хлеборобов, тружеников села, чьими стараниями создается благополучие РТ.
Гулянья в Березовой Роще жилого массива Мирный начнутся в 9.30.
В первый соревновательный день динамовцы завоевали шесть золотых и две серебряные медали.
Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.
На учете в городе не состоят наркозависимые несовершеннолетние.
Автобусы, проходящие по Горьковскому шоссе, будут работать в усиленном режиме – на маршрут выйдет на 72 единицы подвижного состава больше.
Сегодня организация объединяет более 400 инвалидов.
В турнире принимают участие более 120 прыгунов в воду из 11 регионов России.
Трехметровый памятник установлен по инициативе Совета ветеранов войны и труда Менделеевского района.
23 июняГлава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин: Кто перестает строить, тот перестает дальше развиваться и жить
23 июняПутешествие во времени по рельсам, или Как обычный трамвай может стать транспортом для экскурсий по Казани