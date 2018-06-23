Рустам Минниханов посетит главную площадку Сабантуя в Казани

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Арсений Маврин). Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в праздновании татарского народного праздника Сабантуй на главной площадке Казани – в Березовой Роще жилого массива Мирный. Об этом сообщается на сайте Правительства РТ.
Рустам Минниханов планирует обойти национальные подворья, что развернут на площадке Сабантуя районы республики. Он и сопровождающие его лица понаблюдают за конкурсами и состязаниями, которых будет 15.
Найдется чем заняться и юным посетителям праздника. Для них будут организованы детские площадки. Гости Сабантуя, в том числе и приехавшие на чемпионат мира по футболу иностранцы, которых обязательно заинтересует столь яркое событие, смогут не только сами посостязаться за призы, но и посетить мастер-классы, приобрести сувениры на ярмарке народных промыслов.
Гвоздем праздничной программы станут соревнования по национальной борьбе курэш, что будут проходить в шести весовых категориях среди взрослых и пяти среди юношей. Всех победителей ожидают награды, а главного батыра – автомобиль и живой баран.
Кульминацией праздника станет концерт, подготовленный лучшими коллективами республики, он развернется на главной площади Сабантуя. Народные гулянья продолжатся до 16 часов.
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