Построенная для съемок сериала «Зулейха» деревня Семрук может стать туристическим объектом

На берегу Камы возводятся не просто декорации, а капитальные деревянные дома с обогревом стен.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Деревянные дома, возведенные в Лаишевском районе для съемок сериала «Зулейха» по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза», после завершения съемок могут быть использованы как туристические объекты. Ассистент художника-постановщика фильма Дмитрий Лебедев сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ», что дома после окончания съемок разбирать не планируется, Татарстан сможет их использовать в туристических целях.

«Дома строят не просто как декорации, они капитальные из дерева, с обогревом стен. Их можно будет использовать как туристическую базу», — сказал он.

Корреспондент ИА «Татар-информ» побывал на площадке, где воспроизводится деревня Семрук — основное место событий романа Гузель Яхиной.

Руководитель пресс-службы администрации Лаишевского района Расим Хазиев подтвердил корреспонденту агентства, что построенная деревня может в дальнейшем рассматриваться в качестве туристического объекта. Но уточнил, что более конкретно говорить о будущем этих домов можно будет только после окончания съемок.

Напомним, сериал по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» снимает кинокомпания «Русское» по заказу телеканала «Россия 1». Режиссер сериала — Егор Анашкин.

Строительство деревни в Лаишевском районе для съемок сериала планируется завершить к началу августа.

Роль Зулейхи в сериале исполнит Чулпан Хаматова. На другие роли исполнители пока не утверждены.