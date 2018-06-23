Дуэт из Татарстана завоевал «бронзу» на чемпионате России по прыжкам в воду

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Спортсменка из Татарстана Карина Шкляр в паре с Мариной Шишкановой завоевала третье место на чемпионате России по прыжкам в воду, сообщает пресс-служба Минспорта РТ.
Карина и Марина завоевали бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, заработав 259,80 балла. «Золото» – у дуэта Надежды Бажиной и Кристины Ильиных, которые получили 276 баллов. «Серебро» досталось Дарье Сельвановской и Татьяне Степановой (272,34 балла).
Чемпионат стартовал 18 июня в Пензе. В турнире принимают участие более 120 прыгунов в воду 2005 года рождения и старше из 11 регионов России.
Соревнования являются отборочным этапом для чемпионата Европы по летним видам спорта.
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В турнире принимают участие более 120 прыгунов в воду из 11 регионов России.
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