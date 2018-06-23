Съемки сериала по роману «Зулейха открывает глаза» начнутся в августе

Телесериал по произведению Гузель Яхиной снимает кинокомпания «Русское» для канала «Россия 1»

(Казань, 23 июня, «Татар-информ», Рузиля Мухаметова). Сериал по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» будет называться «Зулейха», и его съемки стартуют в августе. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщила PR-директор кинокомпании «Русское» Екатерина Воронцова.

Известно, что съемки будут проходить в Татарстане и на Урале. Но создатели сериала пока не определились, с какой из локаций они начнут, где будет разбита символическая тарелка в первый день съемок – сейчас идет кастинг актеров и разрабатывается график съемок.

По словам Екатерины Воронцовой, кастинг-менеджер кинокомпании приезжает в Татарстан, смотрит спектакли в казанских театрах. Недавно она побывала в театре Камала и была восхищена актерским составом. Создатели фильма пока в поиске исполнителей ролей Муртазы и Упырихи – мужа и свекрови главной героини.

Сериал «Зулейха» по роману писательницы Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» снимает кинокомпания «Русское» по заказу телеканала «Россия 1». Режиссер сериала - Егор Анашкин. Главную роль в многосерийном фильме исполнит Чулпан Хаматова.

Фильм будут снимать в Татарстане, на берегу реки Кама в Лаишевском районе. Сейчас на выбранной площадке идет строительство деревни Семрук, где по сюжету происходят основные события в фильме.

