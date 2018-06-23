Татарстанские пловцы завоевали восемь медалей на турнире в Таджикистане

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Татарстанские пловцы показали отличные результаты на Международном турнире по плаванию, который стартовал 21 июня в городе Худжанде (Таджикистан), сообщает пресс-служба ФСО «Динамо» РТ.
В составе российской сборной выступают пять представителей «Динамо» Татарстана – Игорь Лебедев, Алексей Мерзляков, Олеся Корчагина, Елизавета Базарова и тренер Максим Дедловский.
В первый соревновательный день динамовцы завоевали шесть золотых и две серебряные медали. Олесе Корчагиной досталась победа на дистанциях 50 м, баттерфляй и 50 м, брасс. На 100 метров вольным стилем победу одержали Елизавета Базарова и Алексей Мерзляков. На дистанции 200 метров «золото» взял Игорь Лебедев.
В международных соревнованиях принимают участие 80 пловцов из Таджикистана, России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Азербайджана.
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