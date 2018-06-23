В Елабуге уменьшилось число наркозависимых, стоящих на учете у медиков

На учете в городе не состоят наркозависимые несовершеннолетние.

(Елабуга, 23 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня на учете у наркологов Елабуги стоят более 100 человек. По сравнению с прошлым годом наркозависимых стало меньше, и, самое главное, среди них нет несовершеннолетних, сообщил заведующий наркологическим отделением Центральной районной больницы Вячеслав Голубев.

«Сегодня среди наркозависимых нет, что очень радует. Кроме того, по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось количество стоящих на учете», – подчеркнул он.

«Мы снимаем с учета по нескольким параметрам, например, если человек в течение трех лет регулярно отмечается и наблюдается, а также у него нет признаков употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Это определяет специальная комиссия», – добавил Голубев.