В Елабуге уменьшилось число наркозависимых, стоящих на учете у медиков

(Елабуга, 23 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). Сегодня на учете у наркологов Елабуги стоят более 100 человек. По сравнению с прошлым годом наркозависимых стало меньше, и, самое главное, среди них нет несовершеннолетних, сообщил заведующий наркологическим отделением Центральной районной больницы Вячеслав Голубев.
«Сегодня среди наркозависимых нет, что очень радует. Кроме того, по сравнению с прошлым годом у нас уменьшилось количество стоящих на учете», – подчеркнул он.
«Мы снимаем с учета по нескольким параметрам, например, если человек в течение трех лет регулярно отмечается и наблюдается, а также у него нет признаков употребления наркотиков и других психоактивных веществ. Это определяет специальная комиссия», – добавил Голубев.
Следующая новость
Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.
На учете в городе не состоят наркозависимые несовершеннолетние.
Автобусы, проходящие по Горьковскому шоссе, будут работать в усиленном режиме – на маршрут выйдет на 72 единицы подвижного состава больше.
Сегодня организация объединяет более 400 инвалидов.
В турнире принимают участие более 120 прыгунов в воду из 11 регионов России.
Трехметровый памятник установлен по инициативе Совета ветеранов войны и труда Менделеевского района.
Из Тетюшского района на фронт ушли более 12 тысяч человек и почти 8 тысяч из них не вернулись в родные края.
В этом году фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» пройдет в Высокогорском районе во второй раз.
Информация о том, что Сладковский заменит Гергиева на фестивале в Бад-Киссингене из-за состояния здоровья последнего, оказалась ложной.
В кадастре есть сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 97 водных объектов.
Перед взрывом на крыше дома рабочий проводил работы по очистке вентиляции.
Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию по происходящему в Заинске.
В спектакле звучат стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Ольги Берггольц, Юлии Друниной и Анны Ахматовой.
22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики