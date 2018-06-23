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(Набережные челны, 23 июня, «Татар-информ»). В Набережных Челнах в многодетной семье родились тройняшки, сообщает пресс-служба Камского детского медицинского центра.
Тройняшки появились на свет на 33-й неделе беременности путем кесарева сечения. Три мальчика родились 20 июня с весом 1650, 1800, 2060 граммов. Из родильного отделения малышей перевели в отделение реанимации, так как они родились раньше положенного срока. Сейчас их состояние стабильное, сообщают в КДМЦ.
Родители Вильнур и Эльза Файзерахмановы уже дали имена мальчикам — Ибрахим, Сулейман, Махаммад. Примечательно, что до рождения тройни семья Файзерахмановых уже была многодетной. В ней воспитывалось пятеро детей, в том числе двойняшки — мальчик и девочка, которым сейчас по два с половиной года.
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