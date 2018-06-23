На Сабантуе автобусные маршруты будут работать в усиленном режиме

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В лесопарковую зону Лебяжье на Сабантуй можно будет добраться бесплатно, а автобусы будут работать в усиленном режиме, сообщает Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям.
23 июня в Казани отпразднуют Сабантуй, он пройдет на двух главных площадках города – в Березовой роще поселка Мирный и лесопарковой зоне озера Лебяжье.
Праздник на Лебяжьем начнется в 10 часов, а автобусы к площадке начнут ездить с 8 часоа. На Лебяжье можно будет добраться на автобусах №№ 36, 46, 72. Для этого необходимо доехать до остановочного пункта «Ремплер» в поселке Залесный, откуда до площадки Сабантуя с интервалом движения пять минут будут ходить бесплатные автобусы с праздничными указателями «Сабантуй-2018». Перевозка людей будет осуществляться до 16 часов.
Автобусы, проходящие по Горьковскому шоссе, будут работать в усиленном режиме – на маршрут выйдет на 72 единицы подвижного состава больше.
Добраться до Березовой рощи поселка Мирный все желающие смогут на общественном транспорте от четырех остановок: «Станция метро "Пр. Победы"», «10-й микрорайон», «Концертный зал филармонии» на Павлюхина и «Ул. Глазунова» («Теплоконтроль»). Перевозку по этим маршрутам будут осуществлять 73 автобуса. Они также будут ходить с 8 до 16 часов.
Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что от станции Казань-1 до Березовой рощи можно будет добраться на электричках.
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