В Менделеевске открылась выставка молодых художников Закамья

Фото: mendeleevskyi.ru
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В выставочном зале Менделеевска открылась выставка молодых художников Закамья. Для гостей выставки представлены полотна 40 мастеров кисти, а также изделия декоративно-прикладного искусства, сообщает ИЦ «Менделеевск».
Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска. Они представили 56 работ, выполненных в различных техниках. В экспозиции представлены натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные композиции. Картины выполнены акварелью, маслом, гуашью, углем, карандашом.
Первая выставка объединения молодых художников «Союз художников Татарстана» прошла в апреле этого года, она была приурочена к Пасхе. Вторая выставка проводилась в мае в Нижнекамске. Третья проходит в Менделеевске.
В ходе мероприятия художникам Ленару Ахметову, Лиане Габдрахмановой, Апостолу Кристиану (Португалия), Нине Власовой (Елабуга) и другим были вручены благодарственные письма.
Выставку можно посетить до 22 июля.
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Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.
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