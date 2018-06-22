В Менделеевске открылась выставка молодых художников Закамья

Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В выставочном зале Менделеевска открылась выставка молодых художников Закамья. Для гостей выставки представлены полотна 40 мастеров кисти, а также изделия декоративно-прикладного искусства, сообщает ИЦ «Менделеевск».



Среди участников выставки – художники из Нижнекамска, Камских Полян, Набережных Челнов, Елабуги и Менделеевска. Они представили 56 работ, выполненных в различных техниках. В экспозиции представлены натюрморты, пейзажи, портреты, сюжетные композиции. Картины выполнены акварелью, маслом, гуашью, углем, карандашом.





Первая выставка объединения молодых художников «Союз художников Татарстана» прошла в апреле этого года, она была приурочена к Пасхе. Вторая выставка проводилась в мае в Нижнекамске. Третья проходит в Менделеевске.

В ходе мероприятия художникам Ленару Ахметову, Лиане Габдрахмановой, Апостолу Кристиану (Португалия), Нине Власовой (Елабуга) и другим были вручены благодарственные письма.

Выставку можно посетить до 22 июля.