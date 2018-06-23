В Елабуге прошла федеральная патриотическая акция «Красная гвоздика»

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(Елабуга, 22 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 5 тыс. 339 руб. собрали жители Елабуги в рамках всероссийской акции «Красная гвоздика», которая стартовала в городе 1 мая и завершилась сегодня. Значки продавались в торговом центре «Лагуна», возле Дворца культуры и на территории Шишкинских прудов во время празднования общегородских мероприятий.
Также волонтеры города распространяли красные гвоздики на улицах города. Каждому желающему они выдавали этот значок, а взамен получали какое-то небольшое пожертвование. Всего было продано более 100 красных гвоздик.
По словам организаторов, деньги будут переданы республиканским координаторам акции. Средства пойдут на оказание медицинской помощи, закупку лекарств, медицинское обслуживание, высокотехнологичные хирургические операции, протезирование ветеранам Великой Отечественной Войны и ветеранам боевых действий.
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