Госжилфонд при Президенте РТ строит 400 коттеджей в селах для приглашенных специалистов

Арендное жилье для приглашенных специалистов планируется вводить во всех городах и районах республики.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). В настоящее время Госжилфонд при Президенте РТ ведет работу по строительству 400 коттеджей в селах для приглашенных специалистов.Об этом глава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

Строительство арендного жилья для приглашаемых специалистов будет идти во всех городах и районах Республики Татарстан. Приглашенным работникам будет предоставляться 75 процентов вводимого жилья, которое, к слову, будет полностью меблировано.

Такое жилье будет передаваться привлекаемым специалистам на 5 лет, в течение которого они должны будут встать на ноги, чтобы уйти на рынок получать уже другое жилье.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала Татарстан 24 смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.