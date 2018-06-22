Завершение строительства первого дома второй очереди «Салават Купере» планируется в июле

До конца года планируется сдать 10 жилых домов второй очереди почти на 3 тыс. квартир.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Первый дом под номером 7-2 второй очереди строительства микрорайона «Салават Купере» планируют достроить в июле текущего года. Об этом глава Госжилфонда при Президенте РТ Талгат Абдуллин рассказал в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

По его словам, дом практически готов к эксплуатации. На сегодняшний день в доме идет завершительный этап работ — подано тепло и одна из линий водоснабжения. Остаются только работы по небольшой части чистовой отделки.

Всего в рамках крупного проекта «Салават Купере» предусмотрено строительство 94 жилых домов на более 25 тыс. квартир. В первой очереди построено 19 домов порядка на 5,2 тыс. квартир. Во второй очереди строятся 10 жилых домов, это 7-й и 8-й квартал, почти на 3 тыс. квартир. Эти дома планируют сдать в эксплуатацию также в этом году.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала Татарстан 24 смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.