ГЖФ: Поправки в закон о долевом строительстве не изменят структуру взносов

Цены за жилье для соципотечников в Татарстане не будут выше уровня инфляции, отметил Талгат Абдуллин.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Государственный жилищный фонд при Президенте РТ не планирует менять структуру взносов за соципотечное жилье в Татарстане в связи с изменениями федерального закона о долевом строительстве, рассказал исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Мы имеем такую возможность и не будем привлекать деньги населения наперед. Мы способны сегодня строить по 500 — 600 тыс. квадратных метров готового жилья. По нему уже люди начинают платить, но необходимо иметь первоначальный капитал 10 — 20 процентов. На сегодня мы не намерены менять структуру взносов», — отметил глава ГЖФ.

По словам Абдуллина, в связи с изменениями законодательства цена за соципотеку может незначительно вырасти. Однако не больше, чем уровень инфляции.

Для тех, кто уже выплачивает ипотечные взносы, вообще ничего не поменяется. «Как есть, так есть — 7 процентов годовых. Мы инфляцию еще не догнали, даже ниже инфляции. Так и останется», — подчеркнул исполнительный директор Госжилфонда при Президенте РТ.

С 1 июля 2018 года вступят в силу поправки в закон о долевом строительстве. Согласно им, на всех застройщиков, получивших разрешение на строительство до указанной даты, планируется распространить требование об обязательном банковском сопровождении.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала Татарстан 24 смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.