Талгат Абдуллин: Строительные СРО должны претерпеть реформу

Для выбора добросовестных подрядчиков необходима более подробная оценка саморегулируемых организаций, рассказал Талгат Абдуллин.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Исполнительный директор Государственного жилищного фонда при Президенте Татарстана Талгат Абдуллин рассказал о необходимости реформировать строительные саморегулируемые организации (СРО) в республике. Об этом он сообщил в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».

«Мы бы хотели, чтобы СРО, давая лицензию или право на совершение деятельности, могли сказать: какова мощность у этой организации, сколько у нее техники, сколько людей, специалистов, какой объем работы и какие виды работ она может выполнять», — сообщил глава ГЖФ.

Сейчас лицензия СРО выдается по одному критерию, однако для того, чтобы выбрать добросовестного подрядчика необходима более подробная оценка. «Мы должны определить, с кем иметь дело, кто может вести генподрядные работы. Это связано с оформлением документации и умением принимать чужие работы. От этого зависит структура строительного комплекса», — подчеркнул Абдуллин.

По словам исполнительного директора Госжилфонда РТ, сегодня часть лицензий выдается фиктивно, с помощью некоторых приближенных к СРО структур. Такие вещи сильно мешают строительству и являются огромным препятствием для него.

«Нужно найти альтернативный способ решения этой проблемы, выйти на правильные, честные отношения, которые позволят обеспечить созидательную работу. Будут работать все творческие участники», — отметил Абдуллин.

Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.

Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала Татарстан 24 смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.