ГЖФ привлек 7,5 млрд рублей от предприятий РТ для строительства соципотечных домов

Фото: архив/Александр Эшкинин, Михаил Захаров
(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Государственный жилищный фонд при Президенте РТ привлек 7,5 млрд рублей от крупных промышленных предприятий Татарстана, рассказал исполнительный директор ГЖФ Талгат Абдуллин в интервью генеральному директору АО «Татмедиа» Андрею Кузьмину для ИА «Татар-информ».
В формировании бюджета фонда принимают активное участие предприятия авиационного и нефтехимического комплекса республики, в том числе «ТАИФ», «Татнефть», Казанский вертолетный завод и другие, отметил Абдуллин.
Структуру фонда также формируют средства от населения. Ежегодно фонд получает от татарстанцев 11 млрд рублей.
«Средства населения — это наш инвестиционный, „неубиваемый“ пул. Сегодня количество плательщиков превышает 150 тыс. семей. Это те люди, которые сегодня получили квартиры, живут там и платят за них», — сообщил глава ГЖФ.
Полное интервью можно прочитать на сайте sntat.ru. Видеоверсия будет опубликована на канале «Татар-информ» в YouTube.
Телевизионную версию интервью в программе «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым» зрители телеканала Татарстан 24 смогут увидеть в субботу в 18.30 и в воскресенье в 13.30.
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