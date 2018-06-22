В Тетюшском районе состоялись Атрясские чтения

Атрясские чтения начались с посещения древнего кладбища, могил святых и чтения проповедей.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В селе Большие Атряси Тетюшского района РТ ежегодно встречаются мусульмане со всей республики – ученые, археологи и историки, а также жители и гости района, чтобы принять участие в Атрясских чтениях, пишет газета «Тетюшские зори».

На этот раз Атрясские чтения начались с посещения древнего кладбища, могил святых и чтения проповедей. В лекциях духовные лица республики еще раз напомнили о важности просветительской работы и исторических памятниках.

Тетюшане гордятся тем, что им удалось сохранить древнее кладбище села – Тысячедомный Шунгат, или, как говорят краеведы, «жемчужину в историческом ожерелье Татарстана».

Мероприятие продолжилось за накрытым столом у родника святых. Все желающие могли угоститься блюдами татарской кухни.

В этом году в Атрясских чтениях приняли участие глава района Рамис Сафиуллов, ректор Казанского высшего мусульманского медресе имени 1000-летия принятия Ислама Ильяс хазрат Зиганшин, руководитель отдела пропаганды ДУМ РТ Нияз хазрат Сабиров, председатель Тетюшского землячества в Казани Харис Камалеев, мухтасибы из нескольких районов республики и другие.