Михаил Бабич поздравил татарстанцев с Сабантуем

Михаил Бабич подчеркнул, что в этом году празднование Сабантуя совпало с масштабным международным событием – чемпионатом мира по футболу.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич поздравил татарстанцев с праздником плуга и земледелия – Сабантуем, сообщает пресс-служба Полномочного представителя Президента РФ в ПФО.

Михаил Бабич отметил, что Сабантуй символизирует единение народов, любовь к родной земле и труду. По его словам, традиционно Казань становится центром народных гуляний и радушно встречает гостей. Также представитель Президента РФ подчеркнул, что в этом году празднование Сабантуя совпало с масштабным международным событием – чемпионатом мира по футболу в России.

«Уверен, что приехавшие в столицу Татарстана болельщики по достоинству оценят гостеприимство жителей республики, красоту города и его историческую самобытность. Откроют для себя Казань как современный, динамично развивающийся город, один из крупнейших культурных и экономических центров России», – говорится в поздравлении.

Бабич пожелал всем гостям праздника ярких впечатлений: «Желаю участникам Сабантуя счастья, здоровья и ярких впечатлений от праздника!» – пожелал глава Приволжского федерального округа.