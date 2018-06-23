Елабужская организация инвалидов по зрению отмечает 90-летний юбилей

Сегодня организация объединяет более 400 инвалидов.

(Елабуга, 23 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 22 июня исполнилось 90 лет Елабужской местной организации Всероссийского общества слепых. Тогда она называлась ячейкой организации ВОС и занималась организацией труда и досуга инвалидов по зрению.

Сегодня Елабужская местная организация объединяет инвалидов по зрению, проживающих в Агрызском, Менделеевском, Мамадышском и Елабужском муниципальных районах. Члены ВОС принимают активное участие в городских, республиканских, российских и международных спортивных соревнованиях по армрестлингу, пауэрлифтингу, теннису для незрячих, голболу, шашкам и шахматам.

При клубе ООО «УкупрПласт» работают кружки художественной самодеятельности, члены которых принимают участие во всех фестивалях, конкурсах городского, республиканского и российского масштабов, где нередко занимают призовые места.

«Члены ВОС ведут активную жизнь, кто-то занимается творчеством, кто-то спортом. Например, наш клуб художественной самодеятельности объединяет 45 человек. Активно участвуем во многих спортивных соревнованиях. Например, у нас есть призер международных турниров по армспорту Мария Гусева из Менделеевска», – отметил председатель Елабужской местной организации Всероссийского общества слепых Мунип Гасимов.

Большой праздник в честь юбилея будет организован осенью этого года. Сегодня организация объединяет более 400 инвалидов.