Елабужская организация инвалидов по зрению отмечает 90-летний юбилей

Рекомендуем
(Елабуга, 23 июня, «Татар-информ», Гульнара Салихова). 22 июня исполнилось 90 лет Елабужской местной организации Всероссийского общества слепых. Тогда она называлась ячейкой организации ВОС и занималась организацией труда и досуга инвалидов по зрению.
Сегодня Елабужская местная организация объединяет инвалидов по зрению, проживающих в Агрызском, Менделеевском, Мамадышском и Елабужском муниципальных районах. Члены ВОС принимают активное участие в городских, республиканских, российских и международных спортивных соревнованиях по армрестлингу, пауэрлифтингу, теннису для незрячих, голболу, шашкам и шахматам.
При клубе ООО «УкупрПласт» работают кружки художественной самодеятельности, члены которых принимают участие во всех фестивалях, конкурсах городского, республиканского и российского масштабов, где нередко занимают призовые места.
«Члены ВОС ведут активную жизнь, кто-то занимается творчеством, кто-то спортом. Например, наш клуб художественной самодеятельности объединяет 45 человек. Активно участвуем во многих спортивных соревнованиях. Например, у нас есть призер международных турниров по армспорту Мария Гусева из Менделеевска», – отметил председатель Елабужской местной организации Всероссийского общества слепых Мунип Гасимов.
Большой праздник в честь юбилея будет организован осенью этого года. Сегодня организация объединяет более 400 инвалидов.
Следующая новость
Сегодня организация объединяет более 400 инвалидов.
В турнире принимают участие более 120 прыгунов в воду из 11 регионов России.
Трехметровый памятник установлен по инициативе Совета ветеранов войны и труда Менделеевского района.
Из Тетюшского района на фронт ушли более 12 тысяч человек и почти 8 тысяч из них не вернулись в родные края.
В этом году фестиваль «Иске-Казан тугэрэк уены» пройдет в Высокогорском районе во второй раз.
Информация о том, что Сладковский заменит Гергиева на фестивале в Бад-Киссингене из-за состояния здоровья последнего, оказалась ложной.
В кадастре есть сведения о границах водоохранных зон и прибрежных защитных полос 97 водных объектов.
Перед взрывом на крыше дома рабочий проводил работы по очистке вентиляции.
Рустам Минниханов получает всю оперативную информацию по происходящему в Заинске.
В спектакле звучат стихи Булата Окуджавы, Владимира Высоцкого, Ольги Берггольц, Юлии Друниной и Анны Ахматовой.
Медучреждения объединят, чтобы оптимизировать управление государственными учреждениями здравоохранения.
В результате происшествия один человек скончался в больнице.
22 июня“Набирают в рот воды” и соблюдают банные традиции: как на конкурсе “Татар кызы-2018” выбирали лучшую татарочку республики