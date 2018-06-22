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Татар-информ

23 июня 2018, 08:00

Общество

Рустам Минниханов поздравил жителей Татарстана с Сабантуем

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Фото: Рамиль Гали/архив

Рустам Минниханов подчеркнул, что Сабантуй — это, в первую очередь, праздник хлеборобов, тружеников села, чьими стараниями создается благополучие РТ.

(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей и гостей республики с национальным праздником Сабантуй. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

Глава республики отметил, что за свою древнюю историю праздник впитал в себя уникальные традиции татарского народа, основанные на глубоком уважении к родному языку, богатой культуре и обычаям предков. По словам Президента, Сабантуй отражает наш национальный характер с его природной удалью, трудолюбием, щедростью.

Рустам Минниханов подчеркнул, что Сабантуй — это, в первую очередь, праздник хлеборобов, тружеников села, чьими стараниями создается продовольственное благополучие республики.

«Мы искренне признательны вам, дорогие друзья, за любовь и преданность родной земле и столь нелегкий, но благородный труд!» — сообщается в поздравлении главы республики.

Президент Татарстана особенно отметил тот факт, что в этом году к празднованию Сабантуя смогут приобщиться не только татарстанцы и наши соотечественники, но и многочисленные гости чемпионата мира по футболу.

Рустам Минниханов пожелал жителям и гостям республики положительных эмоций и новых сил: «Пусть же нынешний Сабантуй подарит всем нам самые положительные эмоции и придаст новые силы для творчества и созидательного труда! Мира вам, счастья, добра и благополучия!» — говорится в послании Президента.

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