Казанская галерея «Хазине» устроит показ рестроспектив великих футбольных матчей сборной России

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(Казань, 23 июня, «Татар-информ»). 25 июня, в день проведения в Казани акции «Футбольная ночь в музее», в Национальной галерее «Хазине», расположенной на территории Казанского Кремля, пройдут ретроспективные показы великих футбольных матчей с участием сборной России 1970–1980-х годов, а также документальных фильмов о легендарных российских футболистах.
С 17 до 22 часов ретроспективы покажут на площадке художественной выставки «После оттепели. Изобразительное искусство 1970–1980-х годов», сообщает пресс-служба галереи. Акция в «Хазине» начнется в 10 часов и будет проходить до позднего вечера.
В вечернее время для всех жителей и гостей города запланировано проведение экскурсии по всем выставкам, представленным в Национальной художественной галерее. На данный момент в «Хазине» открыты экспозиции, посвященные русскому символизму и авангарду, искусству XVI – начала XX веков, творчеству Николая Фешина и Баки Урманче.
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