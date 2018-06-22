Сенцов отказался просить Президента России о помиловании

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Осужденный в России на 20 лет заключения украинский режиссер Олег Сенцов не намерен обращаться с просьбой о помиловании к Президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил его адвокат Дмитрий Динзе, передает «Интерфакс».
По словам Динзе, состояние режиссера пока не претерпело существенных изменений. Сейчас он в основном лежит из-за проблем с почками и сердцем.
Накануне адвокат рассказал, что Сенцов не стал прекращать голодовку, как ему предложил Европейский суд по правам человека.
Украинский режиссер Олег Сенцов осужден в России на 20 лет заключения. По версии следствия, он был организатором террористической группы, действовавшей в Крыму. Сам Сенцов настаивает на своей невиновности. 16 мая режиссер объявил бессрочную голодовку, требуя освободить всех находящихся в России политзаключенных-украинцев.
Ранее уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что обмену Сенцова на кого-то из удерживаемых Украиной лиц препятствует формальное наличие у него не только украинского, но и российского гражданства. Соответственно, он рассматривается как гражданин РФ.
Обмен удерживаемыми лицами за последний месяц дважды становился темой телефонных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко.
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