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Татар-информ

22 июня 2018, 23:40

ПолитикаКультура

В Киеве на Гребенщикова во время концерта на улице напал радикал

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Пытавшего сорвать концерт активиста увели сами зрители.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Сегодня уличный концерт лидера группы «Аквариум» в Киеве едва не был сорван радикальным ультраправым активистом, сообщает «Газета.Ru».

На бесплатный концерт, который артист дал неподалеку от Национального музея истории Украины. пришли около 500 человек.

Радикал пробрался к импровизированной сцене и стал выкрикивать оскорбления, после чего развернул плакат, обвинявший музыканта в «рашизме». Активист поставил в вину Гребенщикову то, что тот ранее заявил о готовности выступать в Крыму и самопровозглашенных республик Донбасса.

Артист сначала сам попробовал утихомирить нарушителя спокойствия, но радикала увели сами зрители, после чего, аплодируя, попросили музыканта продолжить концерт. Гребенщиков пожелал радикалу «прийти в себя», чтобы он «мог бы почувствовать себя получше».

Директор «Аквариума» Максим Ланде заявил телеканалу «360»: «Не случилось ничего, о чем стоило бы говорить». По его словам, некоторые музыканты даже не успели заметить сам инцидент.

Борис Гребенщиков не планирует прерывать свои украинские гастроли, на которых он представляет свой новый альбом «Время N». До Киева он уже успел посетить Днепр и Харьков. 

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