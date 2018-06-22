В Менделеевске открыли монумент труженикам тыла и детям войны

Трехметровый памятник установлен по инициативе Совета ветеранов войны и труда Менделеевского района.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В Менделеевске в День памяти и скорби открыли памятник труженикам тыла и детям войны, сообщает ИЦ «Менделеевск».



Трехметровый монумент установлен по инициативе Совета ветеранов войны и труда Менделеевского района. Скульптура появилась на аллее Героев.





Глава района Валерий Чершинцев отметил, что этот монумент посвящен подвигу менделеевцев. Скульптура изображает героев тыла – женщину, ребенка и мужчину преклонного возраста. По словам чиновника, памятник станет данью искренней признательности работникам химзавода имени Карпова, сельским труженикам, подросткам, вдовам фронтовиков, всем, кто трудился ради Победы.



К участию в реализации проекта приглашались все неравнодушные граждане. На призыв о помощи откликнулись администрация, коллективы организаций, учреждений города и района, активная часть населения.