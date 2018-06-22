ГСО РТ опроверг рассылку о состоянии здоровья Гергиева

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(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Государственный симфонический оркестр Татарстана опроверг разосланное в СМИ от его имени сообщение о том, что его руководитель Александр Сладковский заменит Валерия Гергиева из-за состояния здоровья последнего на фестивале Kissinger Sommer, который пройдет в немецком Бад-Киссингене 23 июня. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оркестра.
В официальном письме ГСО РТ подчеркивается, что рассылка была осуществлена третьим лицом, электронная почта и телефон которого не имеют отношения к оркестру. Также в нем обращается внимание на то, что без подписи художественного руководителя или его заместителя официальное письмо не может считаться действительным.
Ранее некоторые СМИ получили сообщение на бланке ГСО Татарстана, из которого следовало, что по совету врача Гергиеву придется отменить концерт с Российско-немецкой музыкальной академией на фестивале Kissinger Sommer, где его якобы должен заменить Сладковский, а также изменить программы выступлений в Петербурге и в Берлине. В том числе об этом сообщили ТАСС и РИА Новости.
Эту информацию опровергла пресс-атташе Мариинского театра Анна Касаткина. По ее словам, Валерий Гергиев не планировал выступать в Бад-Киссингене из-за занятости на XXVI музыкальном фестивале «Звезды белых ночей».
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