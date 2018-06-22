Поэт Наум Коржавин скончался от острой сердечной недостаточности

Коржавин был известен как диссидент, в 1973 году эмигрировал в Соединенные Штаты.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). В возрасте 92 лет скончался российский поэт и переводчик Наум Коржавин, передает ТАСС.

Дочь поэта Елена сообщила, что ее отец скончался от острой сердечной недостаточности. Она рассказала, что он умер сегодня, 22 июня, дома, в окружении своих родных и близких.

По словам дочери, перед кончиной поэт находился в сознании. Когда священник прочитал молитву и перекрестил его, он «очень тихо и спокойно ушел». Она также добавила, что в последнее ее отец все время плохо себя чувствовал, ему сложно было разговаривать, однако перед смертью он поцеловал ее руку.

Наум Коржавин (Мандель) родился в 14 октября 1925 года в Киеве. В Великой Отечественной войне не участвовал из-за сильной близорукости, был эвакуирован. В 1945-м поступил в Литературный институт со второй попытки.

В 1947 году был арестован в рамках кампании по борьбе по космополитизмом. С 1948-го по 1954 год находился в ссылке в Сибири и Казахстане. Затем возвратился в Москву. После реабилитации восстановился в Литературном институте и окончил его в 1959-м.

Первую известность принесла поэту публикация в альманахе «Тарусские страницы» (1961). В 1963-м вышел первый его сборник «Годы». Стихи Коржавина ходили также в самиздате. Сам он активно участвовал в кампаниях по защите диссидентов.

В 1973 году эмигрировал в США, активно участвовал в литературной жизни третьей эмиграции. Продолжал писать стихи и эссе. Выпустил воспоминания «В соблазнах кровавой эпохи». В 2006 году стал обладателем спецприза «За вклад в литературу» премии «Большая книга», а в 2016-м получил национальную премию «Поэт».