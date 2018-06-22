Перед взрывом на крыше дома рабочий проводил работы по очистке вентиляции.

(Казань, 22 июня, «Татар-информ»). Установлена предварительная причина хлопка газа в Заинске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По предварительной версии, к одной из проживающих на пятом этаже дома, где произошел взрыв, супружеских пар приехали в гости внучки. Один ребенок решил остаться на улице, а дедушка и бабушка вместе со вторым пошли домой. Когда они открыли дверь в квартиру, то почувствовали запах газа, после чего произошел хлопок.

В это время на крыше дома рабочий проводил работы по очистке вентиляции. От полученных травм он позднее скончался в больнице. Кроме того, следствие рассмотрит информацию о том, что в одной из квартир занимались установкой натяжных потолков.

Возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека». Ранее по факту хлопка газа начала проверку прокуратура РТ.

Всего в результате взрыва, произошедшего в квартире на 5-м этаже пятиэтажного восьмиподъездного жилого дома № 71 по улице Никифорова, пострадали десять человек, один из которых скончался в больнице. Трое пострадавших находятся в реанимации, в том числе и восьмилетняя девочка.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил профильным ведомствам взять ситуацию под особый контроль. Расселены 56 жителей подъезда, разрушенного хлопком газа.